Стала известна основная цель визита руководителя Синьцзяна в Казахстан

27 марта 2023 года глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя, сообщает Zakon.kz.

Основное внимание в ходе беседы было уделено развитию межрегионального сотрудничества. Казахстан успешно взаимодействуют с Синьцзяном по многим направлениям, включая промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

Фото: akorda.kz

Ма Синжуй поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и передал ему слова приветствия от председателя КНР Си Цзиньпина.

"Основная цель моего визита заключается именно в реализации важных стратегических соглашений, достигнутых между председателем КНР Си Цзиньпином и Вами. Мы, как регион Китая, ответственны за связи страны на западном направлении. Казахстан для нас является самым приоритетным направлением взаимного сотрудничества. В целом, сотрудничество Китая с Казахстаном осуществляется через Синьцзян". Ма Синжуй

Фото: akorda.kz

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.



"Я хотел бы отметить, что визит председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в октябре прошлого года был абсолютно успешным. Мы отметили, что этот визит состоялся первым после длительного перерыва, который был вызван пандемией COVID. Мы сумели достичь очень важных соглашений, и перед правительствами двух стран, перед руководителями соответствующих регионов стоит задача успешной реализации договоренностей, достигнутых на самом высоком уровне". Касым-Жомарт Токаев

По итогам встречи глава государства подчеркнул, что визит руководителя Синьцзяна в Казахстан придаст значительный импульс дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и наполнит ее конкретным содержанием.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев также передал теплые слова поздравления Си Цзиньпину в связи с переизбранием на пост председателя КНР и пожелал ему успехов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова. Президент поздравил известного спортсмена с блестящей победой в бою на турнире UFC, прошедшем недавно в Лас-Вегасе, а также пожелал казахстанскому бойцу добиться новых высот в спортивной карьере.