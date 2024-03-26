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Токаев принял главу правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая

Торкаев, Эркин Тунияз, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 16:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Эркина Тунияза, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировала Акорда 26 марта.

"Я был недавно в Урумчи, у нас состоялись очень хорошие переговоры, связанные с перспективами развития сотрудничества Казахстана с Китаем в целом и, конечно же, с провинцией Синьцзян. Мы внимательно наблюдаем за экономическим ростом Китая, отмечаем динамичное развитие и результаты, которые достигнуты в этом процессе. Китай – одна из главных стран мира с точки зрения экономического развития. Поэтому для нас, соседнего государства, сотрудничество является выгодным и необходимым. Что касается Казахстана, мы будем делать все возможное для того, чтобы это сотрудничество успешно развивалось", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что наша страна успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

По словам Касым-Жомарта Токаева, СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с КНР.

Эркин Тунияз, в свою очередь, поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство.

"Я хочу выразить вам благодарность за вклад в борьбу с тремя силами зла и за вклад в сохранение стабильности в данном регионе. Китайско-казахская дружба имеет многолетнюю историю. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и вашего превосходительства успешно осуществляется сопряжение инициативы "Один пояс, один путь" и стратегии экономического развития "Нұрлы жол". Китай и Казахстан установили вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Надо особо отметить, что в марте прошлого года делегация Синьцзяна во главе с секретарем парткома КПК Ма Синжуем посетила Казахстан и достигла очень важных договоренностей. В октябре прошлого года вы были у нас с визитом, который придал очень важный импульс дальнейшему развитию нашего практического сотрудничества", – отметил председатель народного правительства СУАР.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что визит председателя народного правительства Синьцзяна в Казахстан будет способствовать дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и приграничного сотрудничества.

Ранее в этот же день глава государства встретился с американским сенатором Стивом Дэйнсом.

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