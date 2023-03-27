Возможна засуха: синоптики обратились к казахстанским фермерам
В целом, согласно прогнозу, складывающиеся условия будут благоприятны для зерносеющих регионов на севере страны.
"Однако на западе, в центральной и восточной частях Казахстана в апреле возможен дефицит осадков, который может негативно сказаться на росте и развитии сельскохозяйственных культур на начальном этапе развития".РГП "Казгидромет"
Как показали расчеты синоптиков, влагообеспеченность полей по территории Казахстана перед весенне-полевыми работами ожидается:
- от оптимального до удовлетворительного уровня – в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областях;
- удовлетворительной – в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях;
- оптимальной – в Жетысуской и Туркестанской областях.
Фото: РГП "Казгидромет"
"Окончательный прогноз запасов влаги в почве к началу весенне-полевых работ будет разработан ориентировочно 25 апреля".РГП "Казгидромет"
Данные о влагозапасах в период весенних полевых работ играют важную роль при определении структуры посевных площадей, определении оптимальных норм высева сельскохозяйственных культур, выборе глубины заделки семян и внесении удобрений, что в конечном счете влияет на качество и выход валовой продукции и сказывается на себестоимости произведенного урожая.
Ранее жителей четырех областей Казахстана синоптики предупредили о возможных разливах и подтоплениях.