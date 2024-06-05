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Фермерам на заметку: где в Казахстане ждать засуху в июне

Фермерам на заметку: где в Казахстане ждать засуху в июне, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 11:43 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" сегодня, 5 июня 2024 года, опубликовали уточненный прогноз по засухе на июнь, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что после уточнения предварительного прогноза засухи на июнь увеличивается площадь территорий, где ожидаются умеренно засушливые условия.

По данным "Казгидромета", атмосферная засуха ожидается:

  • в Костанайской области – в Амангельдинском и Джангельдинском районах;
  • в Мангистауской области – в Мангистауском и Каракиянском районах;
  • в Западно-Казахстанской области – в Казталовском, Жаныбекском, Таскалинском и Акжаикском районе;
  • в Актюбинской области – в Каргалинском и Мугалжарском районах
  • в Карагандинской области – в Шетском районе;
  • в Улытауской области – в Улытауском районе;
  • в Абайской области – в Аягозском и Уржарском районах,
  • в Жамбылской области – в Мойынкумском районе;
  • в Кызылординской области – в Кармакшинском и Казалинском районах.

Согласно прогнозу, умеренная влажность в июне ожидается:

  • в Катон-Карагайском и Куршимском районах Восточно-Казахстанской области,
  • в Бескарагайском районе Абайской области,
  • в Талгарской районе Алматинской области,
  • в Бухар-Жырауском и Осакаровском районах Карагандинской области,
  • в Караганде,
  • на значительной части Павлодарской и Акмолинской областей.
"На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что атмосферная засуха ожидается в четырех областях Казахстана. С предварительным прогнозом засухи на июнь от "Казгидромета" можете ознакомиться здесь.

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