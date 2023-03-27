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Двое казахстанцев незаконно пересекли границу Южной Кореи

Казахстанцы незаконно пересекли границу Южной Кореи Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана рассказали о незаконном пересечении гражданами Казахстана границы Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, двое граждан Казахстана, которым было ранее отказано во въезде в Корею, незаконно покинули Международный аэропорт Инчхон.

"Один из них был позднее задержан местной полицией, второй казахстанце продолжает находиться в бегах и его поиски продолжаются".Пресс-служба МИД РК

Известно, что эти граждане прибыли в Южную Корею 24 марта рейсом авиакомпании «Koreana» из Ташкента и ожидали депортационный рейс.

В пресс-службе ведомства уточнили, что посольство Казахстана в Сеуле находится на постоянной связи с уполномоченными органами Республики Корея по данному случаю.

"Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем возможно сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Кореи к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда казахстанцев в страну".Пресс-служба МИД РК

21 января 2023 года сообщалось о задержании 41-летней россиянки при попытке пересечь границу с Казахстаном.

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Анастасия Московчук
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