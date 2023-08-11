Сколько заплатят двое казахстанцев за побег из аэропорта в Южной Корее
Как сообщили в МИД РК 11 августа, днем ранее окружной суд корейского города Инчхон вынес приговор в отношении двух граждан Казахстана, которые незаконно пересекли границу Кореи в марте.
Оба гражданина РК получили штраф в размере 3 млн корейских вон (свыше 1 млн тенге). Если за неделю казахстанцы не смогут оплатить штрафы, то им предстоит отработать эту сумму в течение месяца. После выплаты взыскания граждан РК ждет депортация из Южной Кореи.
"Казахстанские дипломаты оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь гражданам РК, находились на постоянном контакте с их родственниками и местными правоохранительными органами, а также присутствовали на суде", – подчеркнули в МИД РК.
Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Южную Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации Международного аэропорта Инчхона. После этого они сбежали из аэропорта. Власти Южной Кореи обвинили казахстанцев в незаконном пересечении границы, им грозило тюремное заключение.