Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько заплатят двое казахстанцев за побег из аэропорта в Южной Корее

Сколько заплатят двое казахстанцев за побег из аэропорта в Южной Корее Фото: wikimedia
Граждане Казахстана, которым вынесли приговор за незаконное пересечение границы Южной Кореи, могут задержаться в стране. Им придется заплатить крупный штраф или отработать его, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МИД РК 11 августа, днем ранее окружной суд корейского города Инчхон вынес приговор в отношении двух граждан Казахстана, которые незаконно пересекли границу Кореи в марте.

Оба гражданина РК получили штраф в размере 3 млн корейских вон (свыше 1 млн тенге). Если за неделю казахстанцы не смогут оплатить штрафы, то им предстоит отработать эту сумму в течение месяца. После выплаты взыскания граждан РК ждет депортация из Южной Кореи.

"Казахстанские дипломаты оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь гражданам РК, находились на постоянном контакте с их родственниками и местными правоохранительными органами, а также присутствовали на суде", – подчеркнули в МИД РК.

Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Южную Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации Международного аэропорта Инчхона. После этого они сбежали из аэропорта. Власти Южной Кореи обвинили казахстанцев в незаконном пересечении границы, им грозило тюремное заключение.

Читайте также

Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане на выходные

Какой должна быть школьная форма в Алматы в наступающем учебном году

Президентский молодежный кадровый резерв: куда можно устроиться и какие навыки потребуются

Никита Дробны
МИД РК Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления