Сколько заплатят двое казахстанцев за побег из аэропорта в Южной Корее

Граждане Казахстана, которым вынесли приговор за незаконное пересечение границы Южной Кореи, могут задержаться в стране. Им придется заплатить крупный штраф или отработать его, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МИД РК 11 августа, днем ранее окружной суд корейского города Инчхон вынес приговор в отношении двух граждан Казахстана, которые незаконно пересекли границу Кореи в марте.

Оба гражданина РК получили штраф в размере 3 млн корейских вон (свыше 1 млн тенге). Если за неделю казахстанцы не смогут оплатить штрафы, то им предстоит отработать эту сумму в течение месяца. После выплаты взыскания граждан РК ждет депортация из Южной Кореи.

"Казахстанские дипломаты оказывали всю необходимую консульско-правовую помощь гражданам РК, находились на постоянном контакте с их родственниками и местными правоохранительными органами, а также присутствовали на суде", – подчеркнули в МИД РК.

Два казахстанца, 2002 и 2005 годов рождения, прилетели в Южную Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации Международного аэропорта Инчхона. После этого они сбежали из аэропорта. Власти Южной Кореи обвинили казахстанцев в незаконном пересечении границы, им грозило тюремное заключение.

