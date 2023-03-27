Мошенник обещал за 800 тысяч тенге легализовать авто

В Актобе мужчина написал заявление в полицию. Он рассказал, что малознакомый человек обещал помочь ему с постановкой на казахстанский учет Toyota Highlander за 800 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Машину мошенник так и не поставил на учет.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".



В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Полученные деньги нарушитель потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

С 23 января в Казахстане проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Заявления на легализацию принимаются во всех центрах обслуживания населения, а также посредством электронного сервиса, доступного для граждан на портале электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровня.