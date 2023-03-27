Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Мошенник обещал за 800 тысяч тенге легализовать авто

Мошенник обещал за 800 тысяч тенге легализовать авто Фото: Zakon.kz
В Актобе мужчина написал заявление в полицию. Он рассказал, что малознакомый человек обещал помочь ему с постановкой на казахстанский учет Toyota Highlander за 800 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Машину мошенник так и не поставил на учет.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный житель. Полученные деньги нарушитель потратил на собственные нужды.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование.

С 23 января в Казахстане проводится легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Заявления на легализацию принимаются во всех центрах обслуживания населения, а также посредством электронного сервиса, доступного для граждан на портале электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровня.

Читайте также

Водитель фуры погиб в ДТП на трассе Актюбинской области

Изнасилование 12-летней девочки в центре адаптации расследует полиция Усть-Каменогорска

Очередной поезд с опасными материалами сошел с рельсов в США

Анастасия Стативкина
Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Казахстан
Многоходовая спецоперация КНБ: в Алматы задержан организатор наркоканала со 100 кг героина
обращение монахов
Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в нескольких областях, монахи обратились к Зеленскому
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления