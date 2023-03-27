Астролог назвала самые важные годы для каждого знака зодиака

У каждого знака зодиака есть годы, которые можно назвать судьбоносными. В это время могут происходить как радостные, так и трагические события в жизни. Инструкцией для каждого знака поделилась астролог Людмила Митрохина, сообщает Zakon.kz.

Овен

У людей этого знака больше благоприятных жизненных перемен, чем трагических. Важные годы становятся подарком. Это период, когда Овны могут выйти на новый карьерный и финансовый уровень. Также нередко в это время представители знака заключают самые долговечные союзы. Итак, вот эти годы - 20, 31, 35, 43, 47, 58, 60, 66.

Телец

У Тельцов все судьбоносные годы - 17, 23, 25, 30, 35, 39, 51, 60 и 64 — можно разделить на два этапа. В юности люди этого созвездия переживают не самые приятные события: Тельцы могут столкнуться с неразделенной любовью, поискам себя в профессии и трудностями в финансовом плане. Но после 30-го дня рождения все беды отступят и жизнь подарит им счастливые моменты.

Близнецы

Время в жизни, когда должны происходить перемены, Близнецы ощущают задолго до его наступления. Еще за год до наступления важных дат люди этого созвездия могут ощущать некоторую тревогу: это высшие силы настраивают Близнецов и оказывают им незримую поддержку. Хотя представители этого знака и так на интуитивном уровне знают, когда должны прийти перемены. Будьте аккуратными в 20, 36, 40, 52, 64, 70 и 80 лет.

Рак

Людям этого созвездия нужно быть осторожными, поскольку судьба часто преподносит им не очень приятные сюрпризы, к которым они бывают не готовы. Ракам нужно обратить внимание на возраст 30, 35, 40, 45, 50, 60 и 75 лет. Причем до 50-го дня рождения потери могут быть малозначительными, а вот после этого периода возможны трудности как на работе, так и со здоровьем.

Лев

Львы из тех людей, которые считают, что именно они - хозяева своей судьбы. С людьми этого знака сложно поспорить, ведь они добиваются всего, что захотят. Но не лишним будет узнать, когда жизнь может сделать поворот на 180 градусов. Обратите внимание на следующие годы: 36, 43, 57, 60 и 79.

Дева

Люди этого знака также не особо верят в судьбу и важные периоды, предпочитая полагаться только на свои силы. Возможно, Девы и правы, но мы все же хотим предупредить. Если работу и финансы они всегда смогут держать под контролем, то с чувствами все сложнее. В важные жизненные периоды - в 21, 27, 31, 43, 50 лет. Девы могут испытать разочарование в любви.

Весы

Для Весов важные годы: 23, 35, 40, 46, 56, 64, 72. Но представителей этого знака не стоит предупреждать об опасности, ведь перемены у них будут только к лучшему. В эти периоды Весы могут стать успешнее, обрести новый источник дохода и вступить в брак.

Скорпион

Независимо от наступления важных дат судьба Скорпионов будет зависеть от них самих. Людям этого созвездия нужно провести огромную работу над собой в 24, 32, 49, 50, 64, 74 года. И перейти к саморазвитию, ведь только так переломные моменты в их судьбе пройдут с наименьшими потерями.

Стрелец

Для Стрельцов знаковыми годами будут 24, 35, 39, 40, 43, 53, 59, 68, 75. В это время в их жизни произойдут грандиозные перемены к лучшему. Обратите внимание, что у людей этого знака жизнь начинает бить ключом только во второй своей половине. Они - представители зодиакального созвездия, которые обретают долгожданное счастье только после 40 лет.

Козерог

Козерогам нужно заранее подготовить себя к переменам, так как они могут застать их врасплох. Козероги привыкли доказывать всем, даже своей судьбе, что они справятся со всем самостоятельно. И Вселенная постоянно испытывает их на прочность, поэтому Козерогам, как никому другому, нужно знать о приближении важных лет - 21, 33, 36, 41, 53, 57, чтобы хотя бы попытаться минимизировать последствия.

Водолей

Судьбоносные годы в жизни Водолея: 22, 24, 32, 42, 48, 50, 64, 72. Причем люди этого знака обычно не придают особого значения происходящему в их жизни, полагая, что изменить все равно ничего нельзя. Возможно, они правы в своем решении довериться высшим силам. Однако нужно наблюдать и запоминать каждую мелочь, происходящую в это время. Ведь это может повлиять на ваше будущее.

Рыбы

Представители этого знака очень эмоционально переживают любые перемены в своей жизни. Причем не имеет значения, к какому итогу они приведут. Рыбы будут бурно обсуждать со своими знакомыми белую полосу, а также плакаться о сокрушаться об испытаниях, которые сваливаются им на голову. Рыбам нужно проще относиться ко всему происходящему в жизни, тогда годы - 24, 30, 33, 45, 47, 55, 60, пройдут для них максимально спокойно и счастливо, пишет Wday.ru.

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