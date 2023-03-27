Уже сегодня можно увидеть парад планет: где и как его наблюдать казахстанцам

В последние дни марта и до 7 апреля планеты Солнечной системы будут видны все вместе. Казахстанский астроном рассказала Zakon.kz, откуда и как возможно следить за таким приятным зрелищем, когда Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс соберутся в одной области неба.

Еще в середине марта в сети появилась информация о том, что землянам будут видны сразу несколько планет Солнечной системы, которые соберутся на небольшом участке небосвода. Редакция обратилась за комментарием к астроному Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлане Мошкиной с просьбой рассказать, насколько реально жителям Казахстана наблюдать за этим уникальным астрономическим явлением.

Как заявила специалист, информация, что 28 марта можно будет увидеть сразу пять планет, создала много шума, но нужно понимать, что планеты – это не метеоры. Они не могут сегодня появиться, а завтра исчезнуть.

"Для того, чтобы наблюдать за этими пятью планетами, про которые все говорят, – Марс, Уран, Венера, Юпитер, Меркурий, необходимо еще +/- 3 дня, и в течение этого времени можно будет их видеть в телескоп или бинокль на небе". Астроном Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина

Где на небе посмотреть парад планет

Жителям крупных городов, таких как Алматы, Астана, Шымкент, две планеты – Меркурий и Юпитер –невозможно будет увидеть в принципе. Объясняется это тем, что эти две планеты располагаются низко над горизонтом, близко к Солнцу. В Алматы наблюдать за ними мешают смог и лучи заходящего солнца – при этих условиях они визуально теряются на небе.

Остальными планетами – Венерой (искать ее нужно на юго-западе неба), Ураном, Луной, Марсом – можно будет любоваться на небе долгое время.

"К примеру, Луну во всей красе мы сможем рассматривать в телескоп до 7 апреля. Потом она будет очень поздно всходить. Сейчас, в дневное время, прикрыв солнце, можно было бы увидеть все планеты Солнечной системы. Они выстроились следующим образом: Сатурн находится в созвездии Водолея. Нептун, Солнце, Юпитер, Меркурий находятся в созвездии Рыб. В созвездии Овна находятся Венера и Уран. Луна – в созвездии Тельца, а Марс сейчас переходит из этого созвездия в созвездие Близнецов. Искать эти две планеты нужно на небе в области зенита". Светлана Мошкина

Кроме того, специалист объяснила, что лучше изучать такое редкое космическое событие, как парад планет, вечером в самое ближайшее время.

Как подготовиться и где наблюдать?

Эксперт отметила, что большинство этих планет будут находиться в поле зрения до осени.

Венера будет видна до июня. Уран находится рядом, но его всегда видно слабее. Он также будет заметен на небе до июня месяца. Марс будет просматриваться до октября.



"Например, Меркурий и Юпитер уже несколько дней находятся недалеко друг от друга. Вчера Меркурий был ниже Юпитера, сегодня он выше Юпитера. Завтра он будет еще чуть-чуть выше Юпитера, но так же виден. А потом он пойдет в обратную сторону", – объясняет специалист.

То есть, по словам астронома, несколько дней они на небе будут видны рядом друг с другом. Но для того, чтобы за ними наблюдать, необходимо выехать за город, на открытую местность.

"Они находятся очень низко над горизонтом, и чтобы эти две планеты увидеть, надо выехать за город, где ни деревья ни строения не помешают просмотру. Туда, где нет городской подсветки и пелены смога, который обычно застилает горизонт. К примеру, в сторону города Конаева, и выбрать место, чтобы запад был открыт для обзора". Светлана Мошкина

Специалист предупредила, что очень важно начинать искать на небе планеты только после того, как Солнце сядет за линию горизонта, иначе можно очень сильно повредить глаза.