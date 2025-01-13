Парад планет январь-2025: откуда можно наблюдать в Казахстане

21 января 2025 года произойдет выравнивание шести планет – планеты Солнечной системы: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн будут видны на звездном небе. С вечера 28 февраля к небесным телам присоединится Меркурий. Zakon.kz узнал, смогут ли казахстанцы увидеть это редчайшее явление.

Планеты будут видны по одну сторону от Солнца, а полное выравнивание всех семи планет – явление крайне редкое.

По словам ученых, своеобразный "ряд планет", по сути, расположение весьма условное, так как во Вселенной такой принцип фактически невозможен. Но с Земли это астрономическое событие будет выглядеть именно так.

Что из себя представляет Парад планет в январе 2025 года

По словам астронома Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светланы Мошкиной, совсем скоро главные планеты Солнечной системы можно будет наблюдать ночами на небосводе. Вот только Меркурий можно будет увидеть лишь из некоторых точек нашей страны и ранним утром.

"На звездном небе из Алматы планету Меркурий будет невозможно увидеть. В нашей местности завышена линия горизонта, для обзора небесного тела мешают горы и смог, поэтому жители и гости южной столицы фактически никогда не имеют возможность увидеть самую близкую к Солнцу планету. Меркурий могут наблюдать жители Центрального, Западного и Северного Казахстана, в тех регионах, где рядом нет гор". Астроном Светлана Мошкина

Меркурий – ближайшая к главной звезде планета Солнечной системы. Она совершает полный оборот вокруг солнца на протяжении 80-88 дней. Поэтому ее положение на небе утром и вечером очень быстро меняется. Сначала планету можно будет увидеть утром, а потом Меркурий перейдет на вечернее время.

Чтобы увидеть сразу все планеты вместе, нужно дождаться своего рода Парада Планет, или их выравнивания.

"Начиная с 21 января на ночном небе жители смогут увидеть парад планет Солнечной системы. При благоприятных погодных условиях, как стемнеет на юго-западе можно любоваться видом Венеры и Сатурна. В зените, в созвездии Рыб, будет находиться Нептун, а в созвездии Тельца – Уран, там же недалеко от него обозначится Юпитер. С вечера мы сможем наблюдать Марс", – рассказала казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.

Небесные тела, кроме Урана и Нептуна, можно будет увидеть невооруженным глазом. Конечно, использование телескопа или бинокля поможет лучше рассмотреть красоту на ночном небе. Важно выбирать место с минимальным световым фоном, чтобы насладиться полным зрелищем.

"Если посмотреть в телескоп, Венеру нужно будет искать низко на небе, так же, как и Сатурн. При этом нужно знать, что Венера и Сатурн видны на небе только час-полтора после захода Солнца. Эти планеты невозможно наблюдать всю ночь. В любое время ночи можно увидеть Уран, Юпитер, Марс", – пояснила специалист.

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Выравнивания (или парады) планет – это зрелищные астрономические события, которые можно наблюдать невооруженным глазом, но не следует их путать со звездопадом, или метеорным потоком.

"Парад планет – это не метеорный поток, который ограничен по времени. Планеты можно наблюдать несколько дней подряд, как минимум 10 дней. Нужно дождаться 28 февраля, когда на западе небосвода после захода Солнца появился Меркурий, и таким астрономическим событием можно наслаждаться в полной мере". Светлана Мошкина

Противостояние Марса

Вскоре, 16 января, случится противостояние Марса: это когда расстояние между орбитами Земли и Марса минимально. Наступит такая его точка расположения, при которой блеск Красной планеты будет максимальным. Противостоянием называется конфигурация, когда планета оказывается на противоположной от Солнца стороне Земли – то есть наша планета располагается точно между ними.