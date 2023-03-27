В Таразе задержана преступная группа, навязывающая свою "охрану" клубам

Группировка участвовала в криминальных разборках с применением огнестрельного оружия. Для того, чтобы владельцы заведений соглашались на так называемую "охрану" преступной группы, ее члены устраивали конфликты, потасовки и драки с клиентами и персоналом клубов и кафе, сообщает Zakon.kz.

В полицию доставлено 11 участников преступной группы. По месту жительства у фигурантов изъяты огнестрельное, травматическое, холодное оружие и другие вещественные доказательства.

Основные подозреваемые – организаторы и лидеры преступной группы водворены в изолятор временного содержания

"В процессе оперативной проверки установлены участники из числа спортсменов и маргинальной молодежи города и районов области, которые организовали криминальное покровительство ряду увеселительных заведений под видом охранной деятельности", – рассказали в ДП Жамбылской области.

Как отметили в ведомстве, несколько человек из преступной группы ранее привлекались к уголовной ответственности и были осуждены за нанесение телесных повреждений, хулиганство, вымогательство.



Расследование продолжается.





30 октября 2022 года была задержана преступная группа, сбывавшая мефедрон в Астане и Алматы.