Преступную группу в наркотическом опьянении задержали в Алматы

В Алматы ликвидирована преступная группировка, организовавшая две фитолаборатории по выращиванию наркотиков каннабисной группы, сообщает Zakon.kz.

ОПГ наладила культивирование наркосодержащих растений и сбыт наркотиков в самой южной столице и пригородных районах.



Как отметили в МВД, наблюдение и фиксация преступной деятельности осложнялись для полицейских тем, что наркотики поставлялись ограниченному кругу проверенных заказчиков.

Специально созданные следственно-оперативные группы провели задержания 14 человек на территории города Алматы и Алматинской области. Одновременно провели обыски с привлечением служебно-розыскных собак. В каждом доме были обнаружены и изъяты наркотические средства.

"При обыске частного дома, принадлежащего одному из задержанных, в поселке Байтерек Алматинской области обнаружено дополнительное подсобное помещение, оборудованное диодными лампами для культивирования наркосодержащих растений. Изъято 32 куста конопли. Вторая лаборатория была установлена в Алматы, в цокольном этаже частного дома. Здесь также были изъяты кусты наркосодержащей конопли, семена, свертки с высушенной марихуаной и оборудование для культивирования растений", – сообщили в Министерстве внутренних дел.

Во время задержания все члены преступной группы находились в состоянии наркотического опьянения.





В результате операции из незаконного оборота изъято более 40 кг наркотических средств. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу также приобщены изъятые семена конопли, оборудование для ее выращивания, денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

"Участникам наркобизнеса, кроме культивирования и незаконного оборота наркотиков, будет вменена статья 262 УК РК "Создание, руководство и участие в организованной группе". Наказание предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества", – рассказали в МВД.

Ранее в Алматы Комитет национальной безопасности ликвидировал две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами.