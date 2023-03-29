Дачи проблем: как живут казахстанцы в садоводческих кооперативах и как им помочь

Близ Алматы около 700 дачных и садоводческих кооперативов. Многие здесь живут круглый год. Большая часть дачных домиков перестроены и облагорожены, но по документам строения числятся дачными массивами, переоформлять их никто не собирается, а значит, свои проблемы жители решают сами.

Журналист Zakon.kz прошелся по одному из дачных массивов в окрестностях Алматы, где встретился с жителями и выяснил, с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно. Стоит отметить, что практически во всех сообществах сейчас одинаковые проблемы.

Место на карте

Начали прогулку с садоводческого общества "Восход Тау". Дачи от самого большого города страны отделяют всего несколько километров. Сейчас здесь 140 участков. По первому взгляду сказать, что мы оказались на дачах, сложно, район больше напоминает частный сектор. Многие старенькие строения давно снесли, а на их месте выросли большие, и даже роскошные дома. Люди уверены, что еще несколько лет, и их дачи перестанут быть дачами, а район вырастет в статусе, но это пока только мечты.

Фото: Zakon.kz

Проходя по улицам дачного сообщества, увидели, что в район подведены все коммуникации – электричество и газ. Правда, дорог здесь до сих пор нет. И положительное впечатление дачи "Восход Тау" производят только на первый взгляд.

Фото: Zakon.kz

На самом деле проблем тут намного больше, чем кажется. Одна из главных сложностей – добраться до школы или выехать на общественном транспорте в город. Автобусы курсируют, но не так часто, как хотели бы местные жители.

Фото: Zakon.kz

Еще одной проблемой для местных стали незваные гости, которые буквально врываются в дачные домики и выносят оттуда все, что можно унести. Но, пожалуй, самая главная проблема – это перебои с питьевой водой, ее порой не бывает по несколько месяцев.

Кто нам поможет?

Сейчас на территории дачного сообщества постоянно проживают 80 семей. Для многих дачи давно стали основным и единственным жильем. Люди рассказывают, что большинство сюда перебрались еще в 90-х и 2000-х годах, когда в небольших городах и селах не было работы и оставаться на своих прежних местах просто было невозможно. Продав практически все, они отправились покорять большой город, но денег на покупку недвижимости в Алматы не было, средств едва хватило на приобретение дома в дачном массиве.

Фото: Zakon.kz

Спустя годы государство пошло на помощь людям, постоянно проживающим на дачах. Им разрешили регистрацию по месту жительства, а также прикрепляться к поликлиникам и школам. Только лучше все равно не стало. Официально дачники предоставлены сами себе и своему кооперативу, а если быть точнее, все блага цивилизации они должны требовать у своего председателя. Местные и районные власти благоустройством дач не занимаются.

Фото: Zakon.kz

Чтобы не отставать от городских жителей, дачники собрали деньги и своими силами провели в сообщество электричество, подключили к домам газ и водопровод.

"С газом и светом у нас проблем нет. Однако на баланс нас не берут. Но это не так страшно. Мы привыкли платить за эти услуги больше, чем жители города и сел. Основная наша проблема – это питьевая вода. В 2014 году мы заключили договор с ГКП "Таусамалы". С домов, владельцы которых захотели провести себе водопровод, взяли по 200 тысяч тенге. Но, к сожалению, с тех пор бесперебойной подачи питьевой воды мы так и не получили", – рассказывает председатель садоводческого товарищества "Восход Тау" Алмагуль Сыргабаева.

Люди говорят, что проблем с водой нет зимой, а вот наступления лета жители боятся. Почти все три жарких месяца им приходится запасаться питьевой водой впрок или постоянно привозить ее из города.

Водовоз дороже денег

Чтобы хоть как-то решить проблему с водой, предприятие два раза в неделю в дачный массив отправляет бесплатные цистерны с живительной влагой. Правда, на всех ее все равно не хватает. Местные подсчитали, что на один дом в среднем на семь дней нужно до 400 литров воды. Поэтому ее поровну делят между всеми дачниками. Люди стараются как можно бережнее относиться к воде, ведь ее должно хватить на то, чтобы приготовить еду, постирать вещи и помыться. Несмотря на экономию, воду приходится докупать в небольшом магазине у массива или снова, но уже за определенную сумму, вызывать водовоз.

Фото: Zakon.kz

Местные жалуются, что в этом году питьевой воды не было и зимой. Причина в том, что она просто замерзла в трубах. Растопить ее пытались несколько дней, но так и не смогли этого сделать ни сотрудники предприятия, ни сами дачники. Позже выяснилось, что трубы проложили с большими нарушениями, не закопав их на нужную глубину.

"Водители водовоза иногда не хотят проезжать на ту или иную улицу. Боятся, что не смогут развернуться и выехать обратно. А у нас живут и пожилые люди. Представляете, как это тяжело? В зимний период в морозы таскаешь эту воду, потом думаешь, где бы эту воду разместить, чтобы она не замерзла". Ирина Енова

К слову, соглашения с компанией, которая обещала бесперебойную подачу воды, у дачников нет. Последние и рады заключить договор и ежемесячно платить определенную сумму. Но почему-то пока вопрос никак не решается.

"Я несколько раз говорила: давайте мы заплатим все долги. Я лично соберу все деньги с каждого дома. Тогда мы договаривались платить по 4 тысячи тенге в год с каждого дома, где проведен водопровод. То есть долг у населения не такой уж и большой. Но от моего предложения ГКП "Таусамалык" отказалось". Алмагуль Сыргабаева, председатель садоводческого товарищества "Восход Тау"

Вот и приходится жителям дач и дальше самостоятельно решать свои проблемы. Но многие надеются, что власти обратят на них внимание и помогут все привести в порядок.