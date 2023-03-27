На вокзале Тараза найден тайник с оружием

Фото: Telegram/POLISIA.KZ

Сотрудниками УПН ДП Жамбылской области на территории вокзала в Таразе обнаружен тайник с оружием, сообщает Zakon.kz.

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