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На вокзале Тараза найден тайник с оружием

На вокзале Тараза найден тайник с оружием Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Сотрудниками УПН ДП Жамбылской области на территории вокзала в Таразе обнаружен тайник с оружием, сообщает Zakon.kz.

Найти его удалось в ходе реализации оперативной информации, передает Telegram-канал POLISIA.KZ.

Возле железнодорожной ветки в полиэтиленовом пакете лежали обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра и бронежилет с надписью “Полиция”.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Ранее в Таразе полицейскими была задержана преступная группа, навязывающая свою "охрану" клубам.

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