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Партия "Ак жол" распределила кандидатуры депутатов Мажилиса

Распределила кандидатуры депутатов Мажилиса Фото: Ак жол
На состоявшемся пленуме партии "Ак жол" были распределены депутатские мандаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба партии, единогласным решением пленума депутатские мандаты Мажилиса были возложены на следующих кандидатов:

  • Ерлан Хайланулы Барлыбаев – экономист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.
  • Бейсенбаев Ержан Алмабекулы – молодой предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", Жетысуский район
  • Еспаева Дания Мадиевна - финансист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.
  • Иса Казыбек Жарылкасынулы – поэт, заместитель председателя партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва
  • Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель партии
  • Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель регионального отделения партии, Актюбинская область.

Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердила Народная партия Казахстана.

Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.

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