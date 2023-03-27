Партия "Ак жол" распределила кандидатуры депутатов Мажилиса

На состоявшемся пленуме партии "Ак жол" были распределены депутатские мандаты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба партии, единогласным решением пленума депутатские мандаты Мажилиса были возложены на следующих кандидатов:

Ерлан Хайланулы Барлыбаев – экономист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.

Бейсенбаев Ержан Алмабекулы – молодой предприниматель, независимый директор ТОО "BIGLIFE", Жетысуский район

Еспаева Дания Мадиевна - финансист, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва.

Иса Казыбек Жарылкасынулы – поэт, заместитель председателя партии, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 7-го созыва

Перуашев Азат Турлыбекулы - председатель партии

Садыков Аскар Аманбайулы – бизнесмен, председатель регионального отделения партии, Актюбинская область.

Ранее кандидатуры депутатов Мажилиса утвердила Народная партия Казахстана.

Согласно окончательным итогам выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией РК, Народная партия Казахстана прошла в Мажилис Парламента РК. Голосование избирателей обеспечило партии 5 парламентских мандатов.