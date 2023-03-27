Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. За вступление проголосовало 96% депутатов, сообщает Zakon.kz.

Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

"Решение принято", – сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу. На табло высветились итоги голосования: "182 – за, 6 – против".

Всего в венгерском парламенте 199 депутатов.

Турция осталась единственной страной-членом НАТО, парламент которой еще не одобрил заявку финнов. Однако, как ожидается, она будет утверждена до выборов в Турции, намеченных на 14 мая.

22 марта за членство страны в НАТО проголосовал Парламент Швеции.