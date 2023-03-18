Турция приступит к ратификации членства Финляндии в НАТО

Президент Турции заявил, что его правительство начнет ратифицировать заявку Финляндии на членство в НАТО, что проложит стране путь к вступлению в альянс после нескольких месяцев проволочек, сообщает Zakon.kz.

Реджеп Тайип Эрдоган сделал это заявление, выступая вместе с президентом Финляндии Саули Ниинистё, заявив, что Финляндия предприняла "конкретные шаги" для решения проблем, связанных с группами, которые Турция считает террористическими организациями, передает CNN.

Финляндия объявила о своем намерении присоединиться к НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией после начала "специальной военной операции" России в Украину. Начало СВО заставило две страны отказаться от своего давнего антивоенного статуса.

Заявки Финляндии и Швеции приветствовали почти все лидеры НАТО, кроме Турции, которая наложила вето на вступление.

Эрдоган сказал, что не видит в вступлении обеих стран в НАТО ничего позитивного, обвиняя их в размещении курдских террористических организаций.

Еще одним большим препятствием на вступление НАТО стала акции сожжения Корана перед посольством Турции в Стокгольме и у входа в мечеть в Копенгагене.