Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает Zakon.kz.

В ходе заключительного голосования за ратификацию выступили 188 депутатов, против — шестеро, четыре воздержались.

Трансляция заседания велась на сайте парламента.



Венгрия была единственной страной альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции.

Швеция подала заявку на присоединение к НАТО весной 2022 года вместе с Финляндией. Против вступления стран в альянс выступали Турция и Венгрия. Анкара требовала признания "Рабочей партии Курдистана" (РПК) террористической организацией в Швеции и выдачи ее членов. В Будапеште отмечали, что правительства скандинавских стран "не раз стремились нанести удар по Венгрии", оказывая давление на правительство и поддерживая оппозицию. 23 января 2024 года Парламент Турции после долгих отсрочек подавляющим большинством (287 голосов против 55) одобрил вступление Швеции в НАТО.



11 февраля 2024 года стало известно, что президент Венгрии Каталин Новак уходит в отставку после скандала о помиловании бывшего замглавы детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом.