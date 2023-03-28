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Спасатели нашли двух потерявшихся туристов в горах Заилийского Алатау

Нашли двух туристов в горах Заилийского Алатау Фото: Instagram/roso_kazakhstan
Мужчина и женщина потерялись в горах Заилийского Алатау. На выручку им пришли спасатели, передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило в дежурно-диспетчерскую часть ДЧС города Алматы вечером 26 марта 2023 года. Заявителями были сами пострадавшие. Туристы потеряли обратную дорогу в районе водопадов и ущелья "Аюсай".

Они сбились в темноте с пути и самостоятельно спуститься не могли.

"Местонахождение было передано оперативному дежурному Службы Спасения акимата города Алматы. Спасатели в составе 4 человек на одной единице технике выехали на место поисково-спасательных работ. По прибытию к месту поиска следов людей не было, на указанном месте произошел сход лавины небольшого объема". Пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда

Спустя час в дежурную часть ДЧС снова позвонил потерявшийся мужчина: они нашли тропу и начали подъем, и связь снова оборвалась.

Ночью в 4:20 в ущелье Аюсай дополнительно были отправлены спасатели КСП "Туюк-Су" и Службы спасения в составе 7 человек и 2 единиц техники. На связь туристы больше не выходили, сотовая связь была недоступна.


"27 марта в 6:00 было принято решение отправить на поиски оперативную группу Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС в количестве 7 человек, в том числе один кинологический расчет. Спасатели прибыли на Космостанцию и начали проводить поисковые работы вниз по ущелью". Пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда

Работа по поиску продолжалась все утро. В 09:57 с туристами был установлен визуальный контакт. Они находились на гребне горы, выше первого водопада. В 12:12 спасатели добрались до пострадавших и приступили к их спуску.

В 15:45 сотрудники Службы спасения и оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда спустили пострадавших к бригаде медиков Центра медицины и катастроф. Состояние пострадавших было удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

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