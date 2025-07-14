Китайских туристов спасли в горах Заилийского Алатау
Вечером 13 июля спасателям поступила информация о двух гражданах Китая, которые совершили восхождение на 3550 м пика Шукур и не смогли самостоятельно вернуться. Сложность спуска была обусловлена травмой ноги одного из них. Геолокация пострадавших определялась, связь поддерживалась, передает пресс-служба МЧС.
Для проведения спасательной операции выдвинулась совместная группа спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, ЦМК и Служба спасения города Алматы. Преодолев сложный путь в ночное время через горную местность, спасатели начали подъем в сторону предполагаемого местонахождения туристов.
Пострадавшие были обнаружены в высокогорной зоне, после чего спасатели незамедлительно приступили к транспортировке травмированного туриста.
Благодаря профессиональным и скоординированным действиям спасателей, операция завершилась успешно. Туристу оказали помощь и благополучно эвакуировали с перевала.
13 июля на окраине Уральска во время патрулирования реки Жайык военнослужащие второго спасательного батальона воинской части 20982 имени Есет батыра, Ералы Климов и Айсултан Насыров, заметили тонущего человека.