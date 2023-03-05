Еще один поезд сошел с рельсов в Огайо

Поезд Norfolk Southern сошел с рельсов в Огайо в субботу, что стало вторым подобным инцидентом с железной дорогой в этом штате примерно за месяц, сообщает Zakon.kz.

Norfolk Southern заявила, что поезд, который сошел с рельсов недалеко от Спрингфилда, не перевозил никаких опасных материалов и никто не пострадал. Местные власти заявили, что прибывшие на место службы экстренного реагирования работали над тем, чтобы подтвердить отсутствие токсинов.

Авария последовала за крушением 3 февраля поезда Norfolk Southern в Восточной Палестине, штат Огайо, в 290 км к северо-востоку от Спрингфилда.

Власти заявили, что 20 из более чем 100 вагонов были классифицированы как перевозящие опасные материалы, легковоспламеняющиеся и представляющие горючие или экологические риски.

20 февраля в штате Огайо произошли взрыв и пожар на металлургическом заводе. После аварии власти провели эвакуацию местных жителей, однако позже им разрешили вернуться домой.