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Гибель рабочего под завалами руды: вина работодателя доказана расследованием

Гибель рабочего под завалами руды: вина работодателя доказана расследованием Фото: pixabay
Расследование специально созданной комиссии показало, что руководство предприятия "Nova-Цинк" 100% виновато в гибели рабочего под завалами руды на карьере Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел в январе. Тогда в ходе ведения работ по шуровке руды на приемном бункере 23-летнего мужчину завалило рудой и он погиб от асфиксии.

Для расследования всех обстоятельств дела была создана комиссия. Расследование длилось два месяца. Результаты показали, что виноват в трагедии работодатель, передает AstanaTV.

"Установлена 100% вина работодателя. Работодателем не применяется специальное приспособление и устройство для проведения безопасных работ. А также работодатель не произвел оценку профессиональных рисков. Ослаблен контроль со стороны инженерно-технических работников". Айзада Жумабекова, пресс-секретарь Управления по инспекции труда Карагандинской области

Трагедия произошла 25 января на карьере по добыче горной руды. Мужчину завалило породой во время работы. Он погиб на месте, задохнувшись.

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