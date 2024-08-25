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Законодательство РК

По факту гибели рабочих в Темиртау проводится досудебное расследование

Шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность, каска , фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 15:46 Фото: freepik
По факту гибели двух рабочих на металлургическом комбинате в Темиртау начали досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился утром 25 августа во время работ по демонтажу кровли на территории металлургического комбината АО "Qarmet".

"По факту произошедшего несчастного случая начато досудебное расследование по ч. 4 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, два человека сорвались с высоты на металлургическом комбинате в Темиртау и скончались от полученных травм. По предварительной версии, работы проводились с нарушением правил техники безопасности.

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