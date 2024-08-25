По факту гибели рабочих в Темиртау проводится досудебное расследование

По факту гибели двух рабочих на металлургическом комбинате в Темиртау начали досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился утром 25 августа во время работ по демонтажу кровли на территории металлургического комбината АО "Qarmet".

"По факту произошедшего несчастного случая начато досудебное расследование по ч. 4 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, два человека сорвались с высоты на металлургическом комбинате в Темиртау и скончались от полученных травм. По предварительной версии, работы проводились с нарушением правил техники безопасности.