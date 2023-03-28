Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Талыми водами затопило частный сектор Петропавловска

Талыми водами затопило частный сектор Петропавловска Фото: скриншот с видео
Несколько домов частного сектора Петропавловска затопило внезапно пришедшей водой. Жители домов едва успели вынести вещи, а теперь вычерпывают воду, сообщает Zakon.kz.
На горячую линию поступило более трех сотен звонков, жители сообщали о резко поднявшейся воде, которая за считанные часы затопила дома горожан, передает AstanaTV.
"Нас начало топить в 4 дня (…) Мы пока поднимали вещи все наверх, чтобы как-то спасти хоть что-то, вода прибыла в дом. За час вода набралась в доме", – говорит местная жительница Людмила Луценко.

По официальным данным, подтопленными оказались пять домов микрорайона. Но жители уверены, что пострадавших больше.

Дом, который семья Луценко купила всего два года назад, теперь требует капитального ремонта. Но рассчитывать на помощь от акимата горожанам не приходится, заявили власти. Случившееся не подпадает под понятие ЧС, значит, на материальную помощь рассчитывать пострадавшим от потопа не стоит. Акимат готов помочь жителям сектора с откачкой воды.

В Актюбинской области все еще сохраняется паводковая ситуация. 27 марта талыми водами отрезало от города четыре села северной части области. Вода залила трассу, и жители вынуждены переправляться на лодках.

Читайте также

Массовая стрельба произошла в американской школе

Рабочий погиб на шахте в ВКО

В Казахстане задержали кыргызстанца, находящегося в международном розыске

Мария Мельникова
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Водитель Кайрата Нуртаса нарушил ПДД в Талдыкоргане: его оштрафовали
Кайрат Нуртас разозлил пользователей Казнета
Ситуация в Украине 27 марта
Ситуация в Украине: полякам в стране предоставят особый статус, прибыли обещанные танки Leopard 2
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления