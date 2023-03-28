Талыми водами затопило частный сектор Петропавловска

Несколько домов частного сектора Петропавловска затопило внезапно пришедшей водой. Жители домов едва успели вынести вещи, а теперь вычерпывают воду, сообщает Zakon.kz.

"Нас начало топить в 4 дня (…) Мы пока поднимали вещи все наверх, чтобы как-то спасти хоть что-то, вода прибыла в дом. За час вода набралась в доме", – говорит местная жительница Людмила Луценко.

На горячую линию поступило более трех сотен звонков, жители сообщали о резко поднявшейся воде, которая за считанные часы затопила дома горожан, передает AstanaTV.

По официальным данным, подтопленными оказались пять домов микрорайона. Но жители уверены, что пострадавших больше.

Дом, который семья Луценко купила всего два года назад, теперь требует капитального ремонта. Но рассчитывать на помощь от акимата горожанам не приходится, заявили власти. Случившееся не подпадает под понятие ЧС, значит, на материальную помощь рассчитывать пострадавшим от потопа не стоит. Акимат готов помочь жителям сектора с откачкой воды.

В Актюбинской области все еще сохраняется паводковая ситуация. 27 марта талыми водами отрезало от города четыре села северной части области. Вода залила трассу, и жители вынуждены переправляться на лодках.