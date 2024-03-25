Талые воды затопили дома в Аркалыке

В нескольких районах Аркалыка 25 марта талые воды затопили частные дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов.

ЧП произошло в населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалыка.





"ДЧС совместно с местными исполнительными органами проводят работы по откачке талых вод", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау 24 марта талые воды затопили в школе №22 помещение, где готовят пищу.