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Талые воды затопили дома в Аркалыке

Талые воды затопили дома в Аркалыке, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 19:36 Фото: МЧС РК
В нескольких районах Аркалыка 25 марта талые воды затопили частные дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов.

ЧП произошло в населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалыка.


"ДЧС совместно с местными исполнительными органами проводят работы по откачке талых вод", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау 24 марта талые воды затопили в школе №22 помещение, где готовят пищу. 

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Диана Абдуллаева
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