Паводки отрезали от мира еще четыре села в Актюбинской области
Четыре аула остались без транспортного сообщения, передает КТК.
Несколько дней жители села Карагаш не могут никуда выехать. Трасса залита, люди переправляются на лодках.
Три населенных пункта – Каракудык, Аксазды, Самбай – отрезаны от "большой земли". Чиновники уверяют, что совместно с сельчанами сейчас пытаются восстановить объездную дорогу.
Талые воды размыли два моста в селе Алгинском, которые только в прошлом году прошли капитальный ремонт. Чиновники уверяют, что подрядчик вновь приведет все в порядок.
"Эта дорога районного значения находится на ремонте. В прошлом году была начата работа, в этом году будет завершена. Были переливы по объездной дороге. Восстановлено в течение суток". Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер
Жители Кобды, подтопленного паводками села, все еще не могут вернуться домой и остаются в эвакуационных пунктах и у родных.
24 марта режим ЧС природного характера был объявлен в селе Каратал Уилского района.