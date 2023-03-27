Паводки отрезали от мира еще четыре села в Актюбинской области

Паводки добрались до северной части Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Четыре аула остались без транспортного сообщения, передает КТК.

Несколько дней жители села Карагаш не могут никуда выехать. Трасса залита, люди переправляются на лодках.

Три населенных пункта – Каракудык, Аксазды, Самбай – отрезаны от "большой земли". Чиновники уверяют, что совместно с сельчанами сейчас пытаются восстановить объездную дорогу.

Талые воды размыли два моста в селе Алгинском, которые только в прошлом году прошли капитальный ремонт. Чиновники уверяют, что подрядчик вновь приведет все в порядок.

"Эта дорога районного значения находится на ремонте. В прошлом году была начата работа, в этом году будет завершена. Были переливы по объездной дороге. Восстановлено в течение суток". Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер

Жители Кобды, подтопленного паводками села, все еще не могут вернуться домой и остаются в эвакуационных пунктах и у родных.

24 марта режим ЧС природного характера был объявлен в селе Каратал Уилского района.