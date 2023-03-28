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"Все выдумала": полиция Бишкека отказывается заводить дело об изнасиловании шестилетней девочки

"Все выдумала": полиция Бишкека отказывается заводить дело об изнасиловании шестилетней девочки Фото: pixabay
Отчима обвиняют в изнасиловании шестилетней падчерицы в столице Кыргызстана, экспертизы подтверждают насилие. Однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сообщает Zakon.kz.

По словам юриста Индиры Саутовой, насилие произошло в декабре 2021 года. Тогда девочка, которой было шесть лет, скрыла произошедшее. Позже она призналась, что отчим запугал ее, сказав, что убьет родных, если ребенок расскажет о случившемся, передает 24kg.

"16 января 2023 года мать девочки обратилась в милицию о принятии мер в отношении сожителя. Ее заявление зарегистрировали. Назначили судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Но в возбуждении уголовного дела отказано". Юрист Саутова

В полиции считают, что ребенок все выдумал, говорит Индира Саутова. Однако есть результаты экспертизы, которые показывают, что ребенок не фантазирует.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, юрист обратилась в прокуратуру с требованием обязать следователей возбудить дело.

В Усть-Каменогорске полиция расследует изнасилование 12-летней девочки в центре адаптации несовершеннолетних. В развратных действиях подросток обвиняет воспитателя учреждения.

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