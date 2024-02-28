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Законодательство РК

В Талдыкоргане начался суд над главой полиции по делу об изнасиловании

В Талдыкоргане начался суд над главой полиции по делу об изнасиловании Фото: gov.kz
Начался судебный процесс над бывшим начальником полиции Талдыкоргана Маратом Куштыбаевым по делу об изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

"В Талдыкорганском городском суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении подозреваемого К., который обвиняется по ст. 120 ч. 2 п. 5 УК РК ("Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей)", – прокомментировали Zakon.kz в суде Жетысуской области. 

В суде также отметили, что процесс будет проходить в закрытом режиме.

Марату Куштыбаева грозит срок от девяти до 12 лет.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Пару раз аудиозаписи утекали в Сеть. К примеру, один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.

После задержания Марата Куштыбаева министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в Жетысускую область. Начальника ДП Жетысуской области Атыгая Арыстанова освободили от должности.


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