Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Подросток умер от отравления угарным газом в Шымкенте

Подросток умер от отравления угарным газом в Шымкенте Фото: Zakon.kz
15-летний подросток скончался в доме, отравившись угарным газом. Его младшего брата госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 26 марта в одном из частных домов мегаполиса, передает местное издание Otyrar. Дети находились в доме, где случилась утечка угарного газа в жилое помещение.

С места трагедии в больницу скорая увезла 12-летнего мальчика. Он в тяжелом состоянии. Его старший брат, отравившись ядовитым газом, скончался на месте.

О случившейся трагедии рассказали в местном филиале КазТрансГазАймак.

"Дымоход проточного водонагревателя выведен через стену на улицу на уровне стены и заглушен полиэтиленовом пакетом. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Договор на ТО ВДГО отсутствует". Пресс-служба филиала КазТрансГазАймак

В Шымкенте один из микрорайонов остался без газоснабжения. Из-за аварии на трубопроводе без газа остались больше 4 тысяч абонентов как в частном секторе, так и в многоэтажках. Также без подачи голубого топлива оказались рестораны и ТРЦ района.

Читайте также

Массовая стрельба произошла в американской школе

Рабочий погиб на шахте в ВКО

В Казахстане задержали кыргызстанца, находящегося в международном розыске

Мария Мельникова
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Водитель Кайрата Нуртаса нарушил ПДД в Талдыкоргане: его оштрафовали
Кайрат Нуртас разозлил пользователей Казнета
Ситуация в Украине 27 марта
Ситуация в Украине: полякам в стране предоставят особый статус, прибыли обещанные танки Leopard 2
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления