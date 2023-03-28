Подросток умер от отравления угарным газом в Шымкенте

15-летний подросток скончался в доме, отравившись угарным газом. Его младшего брата госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 26 марта в одном из частных домов мегаполиса, передает местное издание Otyrar. Дети находились в доме, где случилась утечка угарного газа в жилое помещение.

С места трагедии в больницу скорая увезла 12-летнего мальчика. Он в тяжелом состоянии. Его старший брат, отравившись ядовитым газом, скончался на месте.

О случившейся трагедии рассказали в местном филиале КазТрансГазАймак.

"Дымоход проточного водонагревателя выведен через стену на улицу на уровне стены и заглушен полиэтиленовом пакетом. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Договор на ТО ВДГО отсутствует". Пресс-служба филиала КазТрансГазАймак

В Шымкенте один из микрорайонов остался без газоснабжения. Из-за аварии на трубопроводе без газа остались больше 4 тысяч абонентов как в частном секторе, так и в многоэтажках. Также без подачи голубого топлива оказались рестораны и ТРЦ района.