Угарным газом отравились ребенок и взрослый в Семее

Два человека, восьмилетний ребенок и взрослый человек, отравились угарным газом в одном из частных домов Семея, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел в ночь на 11 декабря в частном доме по улице Деповская, передает Arnapress.kz со ссылкой на ДЧС Абайской области.

Пострадавшие с тяжелым отравлением угарным газом в тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении местной больницы.

Как оказалось, в доме был неисправен дымоход. При этом, ранее сотрудники департамента по ЧС уже проверяли работу печного отопления в этой части города.

"Этот дом 4 октября был обследован сотрудниками противопожарной службы. Были даны рекомендации по части очистки дымохода и устранению нарушений требований и норм пожарной безопасности по эксплуатации печного отопления". Пресс-служба ДЧС Абайской области

Ранее в Костанайской области мать и двое детей насмерть отравились угарным газом. Похожий случай также произошел в Восточно-Казахстанской области, где двух детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Тем временем, сотрудники ЧС отмечают, что как только морозы на улице крепчают, спасатели, как правило, фиксируют увеличение количества "печных" пожаров и случаи отравлений угарным газом. Как минимизировать риски при топке печи читайте здесь.