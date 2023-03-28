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"Челси" провели ауызашар для болельщиков и спортсменов

"Челси" провели ауызашар для болельщиков и спортсменов Фото: Тwitter/ChelseaFC
Впервые в истории английский футбольный клуб провел ауызашар на стадионе "Стэмфорд Бридж", сообщает Zakon.kz.
Ауызашар футбольный клуб организовал для объединения мусульман, соблюдающих пост, сообщает пресс-служба "Челси". Мероприятие футболисты провели совместно с проектом Ramadan Tent Project, объединением мусульман.
"Мы большое сообщество с множеством сторонников из разных слоев общества, и мы хотим чтить, уважать и разделять радость каждого фаната. Речь идет о том, чтобы сказать "да" любви, инклюзивности, сообществу и всем, кто хочет быть болельщиком "Челси". Быть первым клубом Премьер-лиги, который проведет открытый ифтар, очень важно, и мы этим очень гордимся". Дэниэль Финкельштейн, один из руководителей "Челси"


"Рамазан будет отмечен футбольным клубом "Челси" и фондом "Челси" в рамках кампании "Нет ненависти", которая представляет собой общеклубную программу равенства, разнообразия и интеграции, направленную на борьбу с ненавистью и дискриминацией и просвещение всех заинтересованных сторон внутри и за пределами футбольного клуба "Челси" и футбола". Пресс-служба "Челси"

Священный пост Рамазан – это один из наиболее значимых религиозных обрядов в исламе, который проводится в девятом месяце исламского лунного календаря – Рамадане. В течение этого месяца мусульмане всего мира соблюдают строгий пост, не употребляют пищу и напитки, а также воздерживаются от половой близости с рассвета и до заката солнца.

В этом году Рамазан начался 23 марта и закончится 20 апреля, пост продлится 29 дней.

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