"Челси" провели ауызашар для болельщиков и спортсменов

Ауызашар футбольный клуб организовал для объединения мусульман, соблюдающих пост, сообщает пресс-служба "Челси". Мероприятие футболисты провели совместно с проектом Ramadan Tent Project, объединением мусульман.

Last night @CFCFoundation hosted an Open Iftar with Ramadan Tent Project at Stamford Bridge. 🌙



Wishing all our supporters everywhere a Happy Ramadan!