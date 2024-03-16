В Жамбылской области от имени Токаева провели ауызашар

15 марта для жителей Жамбылской области, держащих пост в священный месяц Рамазан, от имени президента страны провели ауызашар, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акима области, всех присутствующих с началом священного месяца Рамазан и праздником Наурыз мейрамы поздравил глава региона Ербол Карашукеев.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

"Пусть будут приняты ваши посты и молитвы! Это время терпения и спокойствия, пост развивает чувство милосердия и взаимопомощи. В этом месяце люди стараются делать добрые дела. Мы также должны помогать нуждающимся вокруг нас". Ербол Карашукеев

Также глава региона отметил, что в этом году, праздник Наурыз, который совпал с месяцем Рамазан, по всей стране отмечается в новом формате.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Стоит отметить, что в этот день ауызашар провели во всех районах области.

А 9 марта спасатели Жамбылской области помогли женщине достать застрявшую на дереве кошку.