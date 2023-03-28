Имитацию ядерного взрыва провели в КНДР

27 марта военные Северной Кореи провели учения, в которых прошла имитация ядерного взрыва. Руководил операцией лидер страны Ким Чен Ын, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что имитация ядерного взрыва прошла на высоте 500 метров. Об этом в ночь на 28 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сказано в сообщении, учения провел лично Ким Чен Ын. Он отметил, что КНДР необходимо "расширять производство оружейного ядерного материала с перспективой и необходимо ускорить производство мощного ядерного оружия".

Утром 27 марта Япония заявила о двух баллистических ракетах, которые направила в сторону Японского моря КНДР. Первая ракета была выпущена в 7:50 по местному времени, вторая – десятью минутами позже.