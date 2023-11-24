Ким Чен Ын привел дочку на запуск спутника-шпиона

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын оценил успешный запуск военного спутника-шпиона, сообщает Zakon.kz.

Ким Чен Ын напутствовал инженеров и ученых, участвовавших в запуске спутника Malligyong-1, сообщает Yonhap.



Глава КНДР призвал приложить усилия для достижения "ближайшей и долгосрочной цели" по развитию потенциала воздушно-космической разведки.



Он посетил объект вместе со своей дочерью Чжу Э и провел фотосессию с теми, кто участвует в спутниковой программе.

Северная Корея запустила спутник Malligyong-1 на новом типе ракеты-носителя Chollima-1 после двух неудачных попыток в мае и августе. КНДР пообещала в течение короткого времени запустить еще несколько спутников, чтобы лучше разведать Южную Корею и "регион, представляющий для нее оперативный интерес".