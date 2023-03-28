500-километровая дорога свяжет Жезказган и Караганду

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Строительство междугородней развязки запланировано начать в этом году. Проект проходит экспертизу, сообщает Zakon.kz.

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