500-километровая дорога свяжет Жезказган и Караганду
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строительство междугородней развязки запланировано начать в этом году. Проект проходит экспертизу, сообщает Zakon.kz.
Новая автодорога свяжет Жезказган и Караганду. Общая протяженность трассы составит 500 км. Планируется, что полотно будет четырехполосным, сообщает 24kz.
"В рамках данного проекта будет решена многолетняя проблема с заторами на железнодорожном переезде в районе поселка Актас путем строительства путепровода. Реализацию проекта на этом участке планируется начать в следующем году". Максут Кожанов, руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области
Первые 40 километров дороги построят от райцентра Атасу в направлении Караганды.
Прокуратурой Карагандинской области выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц административного центра — Караганды.
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