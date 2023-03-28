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500-километровая дорога свяжет Жезказган и Караганду

500-километровая дорога свяжет Жезказган и Караганду Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строительство междугородней развязки запланировано начать в этом году. Проект проходит экспертизу, сообщает Zakon.kz.

Новая автодорога свяжет Жезказган и Караганду. Общая протяженность трассы составит 500 км. Планируется, что полотно будет четырехполосным, сообщает 24kz.

"В рамках данного проекта будет решена многолетняя проблема с заторами на железнодорожном переезде в районе поселка Актас путем строительства путепровода. Реализацию проекта на этом участке планируется начать в следующем году". Максут Кожанов, руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Карагандинской области

Первые 40 километров дороги построят от райцентра Атасу в направлении Караганды.

Прокуратурой Карагандинской области выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц административного центра — Караганды.

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Мария Мельникова
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