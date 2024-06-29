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Публичные обсуждения строительства АЭС пройдут в Караганде

АЭС , фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2024 11:07 Фото: freepik
На 5 июля 2024 года в Караганде запланированы публичные обсуждения вопроса строительства АЭС в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
"В публичных обсуждениях примут участие отраслевые эксперты атомной отрасли. В ходе них граждане смогут задать любые вопросы как по безопасности технологий, так и по социально-экономическим аспектам строительства АЭС", – говорится на сайте акимата Карагандинской области.
  • Место проведения публичных обсуждений: г. Караганда, проспект Шахтеров, 64, здание КГУ "Қоғамдық келісім".
  • Дата и время: 5 июля 2024 года в 15:00.

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1 сентября 2023 года в своем Послании президент сказал, что вопрос о строительстве АЭС нужно решить на общенациональном референдуме. 27 июня 2024 года стало известно, что референдум пройдет осенью – об этом заявил Касым-Жомарт Токаев. 

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