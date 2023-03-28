Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Массовая драка попала на видео в Кызылординской области

Массовая драка попала на видео в Кызылординской области Фото: pexels
В городе Казалинск Кызылординской области произошла массовая драка. В региональной полиции рассказали Zakon.kz, что никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных на одной из страниц в Instagram, толпа молодых людей бежит в неизвестном направлении: их преследует полицейская машина.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали случившееся и отметили, что это произошло ночью 26 марта.

"В отдел полиции Казалинского района поступило сообщение об устроивших ночью шум группе людей по улице Примова в поселке Айтеке би. На место происшествия в срочном порядке прибыли наряды полиции, в результате принятых оперативных мер в отдел полиции доставлены 8 граждан, проводятся работы по установлению остальных лиц".Пресс-служба ДП Кызылординской области

Также сказано, что пострадавших нет.

Кроме того, жалоб и заявлений в полицию не поступало.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК, ведется следствие. В целях обеспечения общественного порядка на территории района усилены наряды патрульной полиции и участковых инспекторов, проводится профилактическая работа".Пресс-служба ДП Кызылординской области

Криминогенная обстановка в районе стабильная, заключили в ДП.

24 марта возле одного из бара в Алматы произошла потасовка между охранником и посетителем. 

Читайте также

Массовая стрельба произошла в американской школе

Рабочий погиб на шахте в ВКО

В Казахстане задержали кыргызстанца, находящегося в международном розыске

Анастасия Московчук
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
Акимат Алматы назвал ЖК, в которых не стоит покупать квартиры
курсы валют, деньги
Доллар подрос на торгах 27 марта
Водитель Кайрата Нуртаса нарушил ПДД в Талдыкоргане: его оштрафовали
Кайрат Нуртас разозлил пользователей Казнета
Ситуация в Украине 27 марта
Ситуация в Украине: полякам в стране предоставят особый статус, прибыли обещанные танки Leopard 2
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления