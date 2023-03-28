Массовая драка попала на видео в Кызылординской области

В городе Казалинск Кызылординской области произошла массовая драка. В региональной полиции рассказали Zakon.kz, что никто не пострадал.

На кадрах, опубликованных на одной из страниц в Instagram, толпа молодых людей бежит в неизвестном направлении: их преследует полицейская машина.

В пресс-службе полиции региона прокомментировали случившееся и отметили, что это произошло ночью 26 марта.

"В отдел полиции Казалинского района поступило сообщение об устроивших ночью шум группе людей по улице Примова в поселке Айтеке би. На место происшествия в срочном порядке прибыли наряды полиции, в результате принятых оперативных мер в отдел полиции доставлены 8 граждан, проводятся работы по установлению остальных лиц". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Также сказано, что пострадавших нет.

Кроме того, жалоб и заявлений в полицию не поступало.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК, ведется следствие. В целях обеспечения общественного порядка на территории района усилены наряды патрульной полиции и участковых инспекторов, проводится профилактическая работа". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Криминогенная обстановка в районе стабильная, заключили в ДП.

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