Массовая драка попала на видео в Кызылординской области
Фото: pexels
В городе Казалинск Кызылординской области произошла массовая драка. В региональной полиции рассказали Zakon.kz, что никто не пострадал.
На кадрах, опубликованных на одной из страниц в Instagram, толпа молодых людей бежит в неизвестном направлении: их преследует полицейская машина.
В пресс-службе полиции региона прокомментировали случившееся и отметили, что это произошло ночью 26 марта.
"В отдел полиции Казалинского района поступило сообщение об устроивших ночью шум группе людей по улице Примова в поселке Айтеке би. На место происшествия в срочном порядке прибыли наряды полиции, в результате принятых оперативных мер в отдел полиции доставлены 8 граждан, проводятся работы по установлению остальных лиц".Пресс-служба ДП Кызылординской области
Также сказано, что пострадавших нет.
Кроме того, жалоб и заявлений в полицию не поступало.
"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК, ведется следствие. В целях обеспечения общественного порядка на территории района усилены наряды патрульной полиции и участковых инспекторов, проводится профилактическая работа".Пресс-служба ДП Кызылординской области
Криминогенная обстановка в районе стабильная, заключили в ДП.
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