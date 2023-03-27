Сокрушительный удар: в полиции Алматы прокомментировали случай возле бара
Фото: pixabay
В одном из увеселительных заведений Алматы произошел конфликт между охранником и посетителями: охранник одним ударом отправил молодого человека в нокаут. Как рассказали Zakon.kz в полиции города, охранник задержан на месте происшествия.
О конфликте в одном из баров 24 марта, расположенном в Медеуском районе Алматы, рассказал очевидец.
"Парень, получивший удар, упал плашмя на землю. Раздался глухой звук (очень похожий на звук разбившегося глиняного горшка), это был удар черепной коробки парня об асфальт. Первыми приехали полицейские, затем – скорая. Вокруг было очень много свидетелей. Не знаю, чем закончилось, но после такого падания маловероятно полное выздоровление", — уточнила свидетельница.
В полиции города заявили, что пострадавший гражданин 1994 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу.
26 марта на одном из рынков Алматы двое водителей не поделили дорогу и устроили перепалку, которая закончилась стрельбой.
"Подозреваемый 22-летний охранник заведения был задержан на месте преступления".Пресс-служба ДП Алматы
Также правоохранители заявляют, что по данному факту УП Медеуского района зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст. 106 УК РК.
"Другие обстоятельства дела, с учетом требований Конституции РК и ст.201 УПК РК, разглашению не подлежат", — заключили в пресс-службе.
26 марта на одном из рынков Алматы двое водителей не поделили дорогу и устроили перепалку, которая закончилась стрельбой.
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