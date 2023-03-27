Сокрушительный удар: в полиции Алматы прокомментировали случай возле бара

"Подозреваемый 22-летний охранник заведения был задержан на месте преступления". Пресс-служба ДП Алматы Также правоохранители заявляют, что по данному факту УП Медеуского района зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст. 106 УК РК

"Другие обстоятельства дела, с учетом требований Конституции РК и ст.201 УПК РК , разглашению не подлежат", — заключили в пресс-службе.

В полиции города заявили, что пострадавший гражданин 1994 года рождения с телесными повреждениями доставлен в больницу.

26 марта на одном из рынков Алматы двое водителей не поделили дорогу и устроили перепалку, которая закончилась стрельбой.

