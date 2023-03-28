ОСДП назвала депутатов, которые прошли в Мажилис

Фото: пресс-служба ОСДП

27 марта в Астане состоялось заседание Политсовета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

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