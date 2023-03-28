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Законодательство РК

ОСДП назвала депутатов, которые прошли в Мажилис

ОСДП Фото: пресс-служба ОСДП
27 марта в Астане состоялось заседание Политсовета Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП), на котором было распределено 4 депутатских мандата в Мажилис, сообщает Zakon.kz.

В список вошли:

  • Нурлан Ауесбаев,
  • Асхат Рахимжанов,
  • Ажар Сагандыкова,
  • Наурыз Сайлаубай.
"Партийный список ОСДП включал 19 кандидатов. Все они соответствуют требованиям, выдвигаемым к кандидатам законодательством РК", – рассказали в ОСДП.
20 марта стало известно, что в Парламент впервые прошла оппозиционная партия – ОСДП. Она набрала на состоявшихся выборах 5,31%.

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