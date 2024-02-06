Почему фракции НПК и ОСДП не поддержали кандидатуру Бектенова на пост премьер-министра

Лидеры парламентских фракций Народной партии Казахстана и Общенациональной социал-демократической партии воздержались при голосовании на пленарном заседании 6 февраля за кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьер-министра РК, передает Zakon.kz.

Как отметил выступая на пленарном заседании Мажилиса руководитель фракции НПК мажилисмен Магеррам Магеррамов, фракция Народной партии Казахстана приняла решение воздержаться по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.

"Решение фракции НПК – это сигнал к тому, что пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием. Пока наши сомнения не будут развеяны решительными действиями нового премьер-министра, у нас такая позиция". Магеррам Магеррамов

В свою очередь руководитель фракции ОСДП депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов заявил, что депутаты от ОСДП в целом поддерживают наметившийся уклон на предстоящее усиление борьбы с коррупцией и излишней бюрократией. В то же время, по мнению главы фракции, в Казахстане остается много проблемных, общественно значимых, резонансных вопросов.

"Даже несмотря на то, что есть положительные показатели роста ВВП и снижения инфляции, большинству населения это незаметно, многие просто этого не чувствуют. Остаются нерешенными многие вопросы, например, по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, не решены социально-экономические проблемы села и многое другое. И в этом смысле Казахстану требуется свежий взгляд на решение вопросов. Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которого прошлый состав правительства так и не заложил. И у нас есть определенные сомнения по новому кандидату в премьер-министры". Асхат Рахимжанов

Он сообщил, что фракция ОСДП воздержалась при голосовании.

Кандидатура Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана была утверждена Мажилисом на пленарном заседании 6 февраля. 69 депутатов проголосовали за нового премьера, семеро воздержались.

Указом президента Олжас Бектенов назначен премьер-министром Казахстана.