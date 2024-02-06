Почему фракции НПК и ОСДП не поддержали кандидатуру Бектенова на пост премьер-министра
Как отметил выступая на пленарном заседании Мажилиса руководитель фракции НПК мажилисмен Магеррам Магеррамов, фракция Народной партии Казахстана приняла решение воздержаться по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра.
"Решение фракции НПК – это сигнал к тому, что пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием. Пока наши сомнения не будут развеяны решительными действиями нового премьер-министра, у нас такая позиция".Магеррам Магеррамов
В свою очередь руководитель фракции ОСДП депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов заявил, что депутаты от ОСДП в целом поддерживают наметившийся уклон на предстоящее усиление борьбы с коррупцией и излишней бюрократией. В то же время, по мнению главы фракции, в Казахстане остается много проблемных, общественно значимых, резонансных вопросов.
"Даже несмотря на то, что есть положительные показатели роста ВВП и снижения инфляции, большинству населения это незаметно, многие просто этого не чувствуют. Остаются нерешенными многие вопросы, например, по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, не решены социально-экономические проблемы села и многое другое. И в этом смысле Казахстану требуется свежий взгляд на решение вопросов. Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которого прошлый состав правительства так и не заложил. И у нас есть определенные сомнения по новому кандидату в премьер-министры".Асхат Рахимжанов
Он сообщил, что фракция ОСДП воздержалась при голосовании.
Кандидатура Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана была утверждена Мажилисом на пленарном заседании 6 февраля. 69 депутатов проголосовали за нового премьера, семеро воздержались.
Указом президента Олжас Бектенов назначен премьер-министром Казахстана.