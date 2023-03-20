Впервые оппозиционная партия ОСДП прошла в Парламент

В парламент впервые прошла оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), сообщает Zakon.kz.

Общенациональная социал-демократическая партия набрала на состоявшихся выборах 5,31%.

Это партия, которая всегда находилась на достаточно радикальных позициях. И по мнению политолога Талгата Калиева, это добавит определенный градус дискуссии в Парламенте.

Ранее ОСДП выступили против соглашений с партией власти.

В прошлых парламентских выборах партия не участвовала.



Хорошую подготовку выборов в Казахстане отметили представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров объявил предварительные результаты выборов депутатов в Мажилис и маслихаты.