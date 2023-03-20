Впервые оппозиционная партия ОСДП прошла в Парламент
Фото: ОСДП
В парламент впервые прошла оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), сообщает Zakon.kz.
Общенациональная социал-демократическая партия набрала на состоявшихся выборах 5,31%.
Это партия, которая всегда находилась на достаточно радикальных позициях. И по мнению политолога Талгата Калиева, это добавит определенный градус дискуссии в Парламенте.
Ранее ОСДП выступили против соглашений с партией власти.
В прошлых парламентских выборах партия не участвовала.
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