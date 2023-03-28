В Казахстане задержали кыргызстанца, находящегося в международном розыске

В пункте пропуска "Айша биби" был задержан кыргызстанец, находящийся в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы КНБ РК, 17 марта 2023 года военнослужащими Департамента ПС КНБ по Жамбылской области в пункте пропуска "Айша биби" задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в международном розыске за совершение уголовного правонарушения на территории России.

Задержанный передан в правоохранительные органы.

В конце января 41-летнюю россиянку задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Как выяснилось, женщина с сентября 2022 года скрывалась от правоохранителей из-за обвинений в краже из арендованного жилья.