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Рабочий погиб на шахте в ВКО

Рабочий погиб на шахте в ВКО Фото: amanatpartiasy
В обстоятельствах и причинах гибели мужчины на шахте в Восточно-Казахстанской области разбирается специальная комиссия, сообщает Zakon.kz.

По информации Yk-news.kz, 25 марта было обнаружено тело работника Артемьевской шахты. Он работал помощником бурильщика шпуров.

"Что произошло, пока непонятно. В таких случаях создается комиссия, в состав которой входят государственные и правоохранительные органы, наши специалисты. Комиссия выяснит, что конкретно случилось. Сейчас однозначно могу сказать: смерть не связана с обвалом, обрушением и другими техногенными моментами", — рассказал менеджер Департамента корпоративных связей Группы KAZ Minerals Ермек Дюзкенев.

В начале ноября 2022 года на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, четверо погибли. 

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