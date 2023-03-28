Рабочий погиб на шахте в ВКО
Фото: amanatpartiasy
В обстоятельствах и причинах гибели мужчины на шахте в Восточно-Казахстанской области разбирается специальная комиссия, сообщает Zakon.kz.
По информации Yk-news.kz, 25 марта было обнаружено тело работника Артемьевской шахты. Он работал помощником бурильщика шпуров.
"Что произошло, пока непонятно. В таких случаях создается комиссия, в состав которой входят государственные и правоохранительные органы, наши специалисты. Комиссия выяснит, что конкретно случилось. Сейчас однозначно могу сказать: смерть не связана с обвалом, обрушением и другими техногенными моментами", — рассказал менеджер Департамента корпоративных связей Группы KAZ Minerals Ермек Дюзкенев.
В начале ноября 2022 года на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, четверо погибли.
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