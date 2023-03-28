Рабочий погиб на шахте в ВКО

Фото: amanatpartiasy

В обстоятельствах и причинах гибели мужчины на шахте в Восточно-Казахстанской области разбирается специальная комиссия, сообщает Zakon.kz.

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