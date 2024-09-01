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Законодательство РК

Еще один рабочий погиб в шахте в ВКО

Шахта, шахтеры, Qarmet, Кармет, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, добыча угля , фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 10:27 Фото: Telegram/qarmet_news
В ночь на 1 сентября на Артемьевской шахте в Восточно-Казахстанской области скончался проходчик подрядной организации. В результате падения закола он получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Zakon.kz.

О трагедии рассказали в группе KAZ Minerals. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, созданы специальные комиссии по расследованию.

31 августа 2024 года около 17 часов 30 минут в Иртышской шахте обнаружили без признаков жизни четырех человек – двух работников шахты и двух работников подрядной организации. Предварительная причина – отравление газом.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области 31 августа возбудил уголовное дело по факту гибели четырех рабочих по статье 277 части 3 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

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