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Мужская сборная Казахстана по водному поло завоевала "бронзу" азиатского первенства

Водное поло ЧА-2023 Бронза Фото: Instagram/sg_swimming
В Сингапуре завершился Чемпионат Азии-2023 по водному полу, с участием казахстанских ватерполистов, которые завоевали бронзовые медали данных состязаний, сообщает Zakon.kz.

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Шесть напряженных и захватывающих дней чемпионата Азии-2023 по водному поло подошли к финишу, где за медали боролись восемь лучших команд континента. Китай доминировал в турнире и в итоге стал чемпионом, Иран занял второе место, а казахстанская дружина надела бронзовые медали. Организаторы первенства отметили наших ватерполистов, как команду, которая продемонстрировала стойкость и огромное желание к победе в матче за 3 место. Казахстанцы в поединке за "бронзу" переиграли Тайланд - 10:7.

Водное поло ЧА-2023 Бронза

Фото: Instagram/sg_swimming

Четыре лучшие команды ЧА-2023 - Китай, Иран, Казахстан и Таиланд сыграют во 2-м дивизионе Кубка мира по водным видам спорта в Берлине (Германия), который состоится в мае 2023 года. Это отличная возможность для этих четырех команд играть на самом высоком уровне на мировой арене. 

Если наши парни довольствовались "бронзой", то женская сборная Казахстана увозит из Сингапура медали высшей пробы. Казахстанки стали чемпионками Азии досрочно за тур до окончания турнира.


Водное поло ЧА Золото

Фото: Instagram/sg_swimming

Заключительный матч против Узбекистана ничего не решал, впрочем, наши девушки не остановили свое победное шествие, переиграв соперниц со счетом 12:6. Женская сборная Казахстана на азиатском первенстве-2023 выиграла все шесть игр из шести возможных.   

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