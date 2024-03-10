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"Бронзу" ЧА завоевала молодежная сборная РК по водному поло

Бронзу ЧА завоевала молодежная сборная РК по водному поло, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 08:40 Фото: Instagram.com/qaz_olympics/
На чемпионате Азии по водным видам спорта, который проходил в Нью-Кларк-Сити (Филиппины), наши спортсмены заняли третье место, сообщает Zakon.kz.

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В заключительном матче за "бронзу" казахстанские спортсмены победили китайскую команду со счетом 7:4. "Золото" турнира досталось японцам, которые одержали победу над иранской командой со счетом 17:13 в финале.


В женских соревнованиях по водному поло казахстанские спортсменки заняли четвертое место, проиграв команде Таиланда со счетом 11:15 в последнем матче группового турнира.

В общекомандном зачете Казахстан занял второе место с 30 золотыми, 20 серебряными и 8 бронзовыми медалями, уступив только Японии.

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