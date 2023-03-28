В Национальном банке рассказали, в какие страны чаще всего отправляют деньги из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В топ-5 по отправленным переводам вошли Грузия, Кыргызстан, Россия, Турция, Узбекистан.

Фото: nationalbank.kz

А топ-5 стран по полученным переводам возглавила Южная Корея, за ней расположились США, Узбекистан, Кыргызстан, и, наконец, замкнула рейтинг Россия.

Фото: nationalbank.kz

По данным Нацбанка, совокупный объем переводов денег, проведенных за 2022 год через системы международных денежных переводов (СМДП), составил 1,8 трлн тенге. По сравнению с 2021 годом наблюдается рост операций на 32,7%.

"Основная доля операций 94,7% – это трансграничные переводы денег между Казахстаном и другими странами. Средние суммы отправленных за рубеж и полученных из-за рубежа переводов денег за 2022 год практически идентичны: 415 тыс. тенге и 413 тыс. тенге, соответственно". Пресс-служба НБК

Фото: nationalbank.kz

При этом, как отметили в Нацбанке, на фоне незначительного роста суммы отправленных из Казахстана за рубеж переводов денег на 2,4% наблюдается значительный (в 2,4 раза) рост объема полученных от других стран переводов денег через СМДП.

"Рост полученных через СМДП переводов денег в 2022 году был связан с ростом объемов переводов денег из России (рост в 6,8 раза), Кыргызстана (рост в 2,8 раза) и США (рост на 33%)". Пресс-служба НБК

Также сообщается, что в 2022 году зафиксирован рост объемов переводов денег по Казахстану на 34,6%. Средняя сумма одного локального перевода денег через СМДП составила 178,8 тыс. тенге, что превышает аналогичный показатель 2021 года 58,0%.

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