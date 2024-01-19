Кто такие миротворцы Казахстана и в какие страны их отправляют

В Министерстве обороны РК рассказали, сколько военнослужащих-миротворцев есть в Казахстане, как им платят, в каких странах они служат, а также какую миссию выполняют, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'‎Ивуар, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.



С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения. За годы независимости в миссиях под эгидой ООН участвовало порядка одной тысячи военнослужащих, в том числе шесть женщин военнослужащих.

В настоящее время казахстанские военные проходят службу в миссиях ООН: шесть офицеров – в Западной Сахаре, два офицера – в Центральноафриканской Республике, два офицера – в Демократической Республике Конго, девять военнослужащих – в Ливане.

Казахстанские миротворцы участвовали в следующих миссиях: 2003-2008 годы – в Республике Ирак, 2007-2009 годы – в Непале, 2014-по настоящее время – в Западной Сахаре, 2015-2017 годы – в Кот-д’Ивуар, 2018 год – по настоящее время – в Республике Ливан, 2022 год – по настоящее время – в Центральноафриканской Республике, 2022-2023 годы – в Республике Мали, 2023 год – по настоящее время – в Демократической Республике Конго.

Что касается социального обеспечения военнослужащего-миротворца, то оно производится согласно статье 16 Закона "О миротворческой деятельности" трехкратным денежным содержанием.

Срок и период прохождения службы у каждой миссии индивидуален, к примеру, в Ливане военнослужащие ВС РК проходят службу от 6 месяцев до одного года, в Демократической Республике Конго, Западной Сахаре – 1 год.

При формировании национального контингента для отбора военнослужащих назначаются комиссии подразделений, воинских частей, соединений, военных учебных заведений, подведомственных Минобороны. Предусмотрен следующий порядок проведения сборов кандидатов по направлениям:

медицинский осмотр на отсутствие (наличие) медицинских противопоказаний для выезда в длительные командировки в иностранные государства;

проверка морально-психологической устойчивости (нервно-психическая устойчивость – не ниже среднего; адаптационный потенциал – не ниже среднего, умение выстраивать социальные контакты и взаимоотношения; выявление суицидальных рисков, тревожных и депрессивных тенденций, предрасположенности к необдуманным действиям и поступкам);

принятие зачетов по физической подготовке (общий балл – не ниже "хорошо");

принятие зачета по вождению на полноприводном легковом автомобиле с механической коробкой передач (оценка – не ниже "удовлетворительно");

зачет/экзамен по английскому языку. Подготовка военнослужащих осуществляется в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК, который расположен в Алматы. На базе центра военнослужащие проходят интенсивный курс по миротворческой подготовке, включающий в себя обеспечение охраны миротворческой базы, конвоирование и сопровождение гуманитарных грузов, организацию блок-постов, защита гражданского населения. Будущие миротворцы интенсивно осваивают английский язык, полевую медицину, радиосвязь, знания о минах, самодельных взрывных устройствах и неразорвавшихся снарядах, правила применения силы, а также изучают нормы международного и гуманитарного права.

Как отмечают в Минобороны, руководством ООН дана высокая оценка боевой выучке казахстанских военнослужащих и выражена готовность поддержать увеличение количества казахстанских миротворцев в миссиях ООН. Многие казахстанские офицеры награждены медалями за личный вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий. Поддержка миротворческой деятельности и урегулирование конфликтов всегда находятся в центре внимания мировой общественности.

Направление контингента в миротворческие миссии ООН не только вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и способствует повышению роли Казахстана на глобальной арене. Недавно инспекционная группа ООН провела всестороннюю проверку состояния материально-технической базы и уровня подготовки казахстанских военнослужащих, планирующихся к участию миротворческих операциях. По итогам проверки эксперты ООН отметили высокий уровень подготовки личного состава миротворческого контингента и профессионализма инструкторского состава Центра миротворческих операций.

Сегодня Парламент РК одобрил направление военного персонала Вооруженных сил – это рота резерва, штабные офицеры, военные наблюдатели и специализированные подразделения, которые не должны превышать количество 430 человек для участия в миссиях ООН:

1. "Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах" (UNDOF, Сирия-Израиль).

Всего развернуто 1256 миротворцев, в том числе 1131 военнослужащий (включая штабных офицеров).Основные страны-участники: Непал – 415 миротворцев; Уругвай – 214 миротворцев; Индия – 200 миротворцев; Фиджи – 149 миротворцев; Ирландия – 134 миротворцев и другие.

2. "Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия" (UNTSO, Палестина-Израиль).

Всего развернуто 380 миротворцев, в том числе 148 военнослужащих (включая военных наблюдателей и военных экспертов). Основные страны-участники: Финляндия – 14 миротворцев; Ирландия – 12 миротворцев; Нидерланды – 12 миротворцев; Норвегия – 12 миротворцев; Австрия – 11 миротворцев; Дания - 11 миротворцев; Швейцария – 11 миротворцев и другие.

3. "Миссия ООН в Республике Южный Судан" (UNMISS, Южный Судан).

Всего развернуто 23 878 миротворцев, в том числе 17 000 военнослужащих (включая военных наблюдателей, штабных офицеров и военных экспертов). Основные страны-участники: Руанда – 2648 миротворцев; Индия – 2400 миротворцев; Непал – 1751 миротворец; Бангладеш – 1630 миротворцев; Китай – 1053 миротворца и другие.

4. "Временные силы ООН по обеспечению безопасности и Абьее" (UNISFA, Судан).

Всего развернуто 4556 миротворцев, в том числе 3550 военнослужащих (включая военных наблюдателей, штабных офицеров и военных экспертов). Основные страны-участники: Гана – 654 миротворца; Индия – 588 миротворцев; Пакистан – 586 миротворцев; Бангладеш – 508 миротворцев; Вьетнам – 190 миротворцев и другие.

В целом, миротворцы готовятся выполнять задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, патрулированию, конвоированию и сопровождению гуманитарных грузов, организации блок-постов и защите гражданского населения.