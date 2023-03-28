Диетолог назвала каши, от которых уменьшается живот

Диетолог Марина Сорокина рассказала, чтобы убрать живот, нужно начать плотно завтракать кашами, сообщает Zakon.kz.

"Варите каждое утро небольшую порцию гречневой или кукурузной каши. И обязательно, на воде", – рассказала эксперт по питанию.

По ее словам, если по такой схеме питаться два месяца, то в итоге живот пропадет, а бедра станут круче и красивее.

Также, как она отмечает, каши помогут и пополнить запас витаминов и полезных веществ.

"Например, гречка – давно известный источник полезного железа. Именно поэтому ее рекомендуют часто есть беременным женщинам и людям, у которых выявлена железодефицитная анемия", – рассказала КН диетолог.

Ранее диетолог рассказала, что тунец не стоит есть каждый день, потому что он может накапливать ртуть. Его нужно употреблять не более двух раз в неделю.