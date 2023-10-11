Врач назвала самые полезные каши

Диетолог Лариса Фаерман назвала самые полезные каши для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Овсянка возглавляет список самых полезных каш, пишет gazeta.ru.

Она содержит бета-глюканы, витамины группы B, антиоксиданты и минералы. Для детей овсянка – хороший источник энергии и поддерживает их рост и развитие.

Второе место занимает гречневая каша.

"Это отличный источник растительного белка. Гречка также содержит рутин — витамин, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, и минералы — калий, кальций, фосфор и магний. Крупа идеально подходит для завтрака, так как обеспечивает организм энергией на целый день, поддерживает работу пищеварительной системы и помогает контролировать вес. Каша также подходит для детей, так как является источником железа, предотвращающего развитие анемии", — добавила врач.

Замыкает тройку лидеров каша из киноа – крупа содержит диетические волокна, антиоксиданты, микро- и макроэлементы — железо, магний и фосфор. Киноа также богата растительным белком, содержащим все необходимые аминокислоты. Благодаря этому киноа является отличным выбором для вегетарианцев и тех, кто следит за уровнем потребляемого белка.

Среди менее полезных каш манная, рисовая и перловая.

